POL-FR: Binzen/Eimeldingen: Reifendiebstahl - zwei Peugeot betroffen

Freiburg (ots) - Über das Wochenende wurde an einem Peugeot auf dem Gelände eines Autohauses in Binzen vier Reifen mit Felgen entwendet. Das Auto wurde hierzu aufgebockt und die Reifen abmontiert. Weiterhin wurde eine Scheibe des Pkws eingeschlagen. Der Schaden liegt bei etwa 3000 Euro. Im selben Zeitraum sollten dann auch die Reifen von einem weiteren Peugeot, welcher auf dem Parkplatz eines Autohauses in Eimeldingen stand, entwendet werden. Auch hierbei wurde das Fahrzeug aufgebockt und zwei Reifen abmontiert. Ein Reifen mit Felge wurde entwendet, ein weiteres Rad blieb zurück. Vermutlich wurde die Täterschaft bei der Tatausführung gestört. Der Schaden liegt hier bei etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/9797-0, sucht deshalb Zeugen, die insbesondere im Bereich der Reibmattenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

