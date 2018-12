POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Fußgänger wird von Außenspiegel gestreift - Verursacher wird beleidigend, schiebt Fußgänger mit dem Auto weg und flüchtet

Freiburg (ots) - Am Samstagmittag hat ein Autofahrer auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in WT-Tiengen einen Passanten leicht gestreift. Anstelle sich vernünftig über den Vorfall auszutauschen, stritt er alles ab, wurde beleidigend, schob den Fußgänger beiseite und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen 16:30 Uhr war es zum Vorfall gekommen. Der 63 Jahre alte Autofahrer soll den 41-jährigen Fußgänger mit dem Außenspiegel leicht touchiert haben, was durch das entsprechende Klappgeräusch des Spiegels auch deutlich wahrnehmbar gewesen sein soll. Unbeeindruckt fuhr der Autofahrer weiter, obwohl er auch vom Fußgänger lautstark zum Anhalten aufgefordert wurde. Als er seinen Wagen dann doch parkte, wurde der Fahrer vom Fußgänger zur Rede gestellt. Der setzte sich wieder in seinen Wagen und wollte wegfahren. Den Fußgänger, der vor dem Wagen stand, schob er langsam mit der Fahrzeugfront weg. Die Front berührte hierbei die Beine des Fußgängers. Während des Disputes beleidigte der Autofahrer sein Gegenüber. Der Autofahrer fuhr heim, wo er von der Polizei angetroffen werden konnte. Der Fußgänger trug leichte Verletzungen davon. Gegen den Autofahrer wurden gleich mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

