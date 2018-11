POL-BO: Beute: Bargeld und Schmuck - Zeugen nach Einbrüchen gesucht!

Bochum (ots) - Gestern (26. November) ist es in der Zeit zwischen 12.10 und 21.15 Uhr zu einem Einbruch in Bochum-Linden gekommen. Unbekannte verschafften sich zunächst Zutritt in ein an der Hattinger Straße gelegenes Mehrfamilienhaus. Im Erdgeschoss hebelten die Kriminellen eine Wohnungstür auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Die Täter flüchteten mit drei goldenen Ringen in unbekannte Richtung.

Ein weiterer Wohnungseinbruch ereignete sich an der Hauptstraße im Bochumer Stadtteil Langendreer. Zwischen dem 25. November, 18.25 Uhr, und 26. November, 5.35 Uhr, gelangten Kriminelle in ein Mehrfamilienhaus. Durch Aufhebeln der Eingangstür verschafften sich die Täter Zutritt zur Wohnung. Mit entwendetem Bargeld entfernten sie sich unerkannt.

Das Bochumer Einbruchskommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder außerhalb der Bürodienstzeit unter -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

