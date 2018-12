POL-FR: Herrischried: Werkzeuge aus Rohbau gestohlen - weißer Kastenwagen beobachtet

Freiburg (ots) - Am Donnerstagabend wurde aus einem Rohbau in Herrischried Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Darunter waren eine kleine und große Flex, eine Schlagbohrmaschine, Sägen, Akkuschrauber, usw. Hierzu brachen die Diebe einen abgeschlossenen Raum in dem Rohbau in Giersbach mit Körpergewalt auf. Durch die Ermittlungen konnte die Tatzeit auf den Donnerstagabend, gegen 22:25 Uhr, eingegrenzt werden. Zum Abtransport wurde von den Dieben ein geschlossener heller Transporter benutzt. Ein solcher stand zur Tatzeit vor dem Rohbau. Der Polizeiposten Görwihl bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07764 932998-0).

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell