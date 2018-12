POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Geldwechseltrick - Diebstahl auf Parkplatz eines Einkaufscenters

Freiburg (ots) - Mit dem sogenannten Geldwechseltrick hatte ein unbekannter junger Mann am Samstagmittag Erfolg in WT-Waldshut. Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Brückenstraße sprach der Dieb gegen 16:45 Uhr einen 61-jährigen Mann an. Er bat um das Wechseln einer 2-Euro-Münze in 50-Cent-Stücke. Bereitwillig öffnete der hilfsbereite Mann das Münzfach seines Geldbeutels. Der Dieb griff hinein, um selbst nachzusehen. Das duldete das Opfer einen kurzen Moment, bis er es unterband. Diesen Moment nutzte der Täter, um zuerst unbemerkt das Scheingeld aus dem Geldbeutel zu stehlen. Der Dieb ging weg und bis der Bestohlene den Diebstahl erkannte, war er verschwunden. Ihm fiel ein dreistelliger Bargeldbetrag in die Hände. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß und schlank, ca. 25 bis 30 Jahre alt, dunkle Haare und dunkle Kleidung, osteuropäische Erscheinung. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell