POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Mit dem Taxi ins Gefängnis

Freiburg (ots) - Mit dem Taxi ging es für einen 26 Jahre alten Mann am frühen Sonntagmorgen quasi direkt ins Gefängnis. Der junge Mann hatte in Bad Säckingen ein Taxi nach Waldshut-Tiengen geordert. Dort angekommen, konnte er die Rechnung nicht bezahlen. Er übergab dem Taxi-Fahrer den Führerschein eines Verwandten. Damit nicht einverstanden, fuhr der Taxi-Fahrer direkt zum Polizeirevier nach Waldshut. Der richtige Name des Mannes konnte von den Beamten ermittelt werden. Wie sich herausstellte, lag gegen ihn ein Haftbefehl vor. So führte sein Weg ins nahegelegene Gefängnis.

