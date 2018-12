POL-FR: Laufenburg: Geldbeutel aus Handtasche gestohlen - Täter wurde gesehen

Freiburg (ots) - Am Freitag hat in Laufenburg ein Mann zwei Geldbörsen aus einem unverschlossenen Pkw gestohlen. Er wurde noch gesehen, wie er vom Pkw wegrannte. Der Vorfall passierte gegen 12:30 Uhr im Laufenpark auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters. Eine 56 Jahre alte Frau hatte ihre Einkäufe in ihrem Mini verstaut und versorgte den Einkaufswagen. Sie war nur wenige Meter weg, als sie sah, wie ein Mann von ihrem Auto wegrannte. Wie sich herausstellte, hatte sich dieser an der Handtasche der Frau zu schaffen gemacht, die auf dem Beifahrersitz des unverschlossenen Autos lag. Der Täter stahl daraus zwei Geldbörsen. Ihm fiel Bargeld im dreistelligen Bereich in die Hände. Außer dass der Täter ein Mann und dunkel gekleidet war, sind keine weiteren Einzelheiten bekannt. Auf weitere Hinweise hofft der Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763 9288-0).

