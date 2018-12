POL-FR: Wehr: Unbekannte sägen Weihnachtsbaum um - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in Wehr einen von der Stadt dekorierten Nadelbaum abgesägt. Zu Werke gingen der oder die Täter gegen 02:00 Uhr. Zu dieser Zeit hörten Anwohner Geräusche einer Kettensäge. Zum Opfer fiel ein Weihnachtsbaum, der auf der Verkehrsinsel beim Kriegerdenkmal am Bahnhofsvorplatz stand. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07761 934-0).

