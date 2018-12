POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - (3 Meldungen)

Freiburg (ots) - Elzach: Feuer im Carport / Elztal: Sturmschäden / Winden: Wie von Geisterhand

Elzach: Feuer im Carport

Am Sonntagmorgen wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, weil im Schlosshofweg Rauch aus einem Carport stieg. Weshalb es in dem als Büro ausgebauten und beheizten Dachstuhl des Carports zu brennen begann, ist derzeit noch nicht geklärt. Weil die Feuerwehr schnell vor Ort war, konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Dennoch dürfte er im fünfstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Elztal: Sturmschäden

In der Nacht auf Sonntag mussten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wegen mehrerer sturmbedingter Schäden ausrücken. Im Bereich Simonswald stürzten mehrere Bäume auf die Straße und beschädigten auch eine Telefonleitung. In Waldkirch war der Weg zum Kandel zeitweise durch einen umgestürzten Baum versperrt. In Oberwinden warf eine Sturmböe nahezu die komplette Beschilderung einer Baustelle um. Zu Personenschäden kam es nach Kenntnisstand der Polizei nicht.

Winden: Wie von Geisterhand

Ein außergewöhnliches Erlebnis hatte ein junger Autofahrer am Freitagmorgen auf der B 294 in Winden. Als er seinen Wagen an einer roten Ampel zum Stillstand bringen musste, beschleunigte der Wagen nach seinen Angaben plötzlich aus nicht vollziehbarem Grund. Das automatikgetriebene Fahrzeug zeichnete mit durchdrehenden Reifen Spuren auf die Fahrbahn, welche die Angaben des Autofahrers stützen. Um einen Auffahrunfall mit dem Vordermann zu verhindern, wich er nach rechts über den Gehweg aus und konnte sein Fahrzeug einige Meter später doch noch zum Stillstand bringen. Allerdings nicht ohne an seinem eigenen Wagen und am Grundstück des Anwohners Schaden zu hinterlassen. Die Ermittlungen, wie es zu diesem Vorfall kommen konnte, dauern an.

