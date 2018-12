POL-FR: Wehr: Jugendliche schlagen sich

Freiburg (ots) - Eine Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen hat am Sonntagmittag in Wehr stattgefunden. Gegen 15:00 Uhr verständigten Anwohner die Polizei, als sie auf den Schlagabtausch in der Merianstraße aufmerksam wurden. Wie sich herausstellte, war ein Jugendlicher von einer Gruppe Gleichaltriger attackiert worden. Hintergrund ist ein bereits länger andauernder Streit. Die Beteiligten sind sich bekannt. Der Angegriffene erlitt eine Platzwunde auf der Nase. Der Polizeiposten Wehr übernahm die weiteren Ermittlungen.

