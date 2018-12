POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - (5 Meldungen)

Freiburg (ots) - Emmendingen: Einbruch in die Carl-Friedrich-Meerweinschule / Freiamt: Brand eines Holzschuppens / Emmendingen: Rücksichtsloser Mercedes Fahrer am Fußgängerüberweg / Revierbereich Emmendingen: Trunkenheitsfahrt endete im polizeilichen Gewahrsam / Bereich Teningen: Spiegelstreifer auf der Autobahnbrücke - Zeugen gesucht

Emmendingen: Einbruch in die Carl-Friedrich-Meerweinschule

Über das vergangene Wochenende, zwischen Freitag (07.12.18) und Sonntag (09.12.18), wurde in die Räumlichkeiten der Carl-Friedrich-Meerweinschule eingebrochen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und durchsuchten das Sekretariat nach möglichem Diebesgut. Über entwendete Gegenstände liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

Freiamt: Brand eines Holzschuppens

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 05.20 Uhr, wurde die Feuerwehr von Freiamt zu einem Brand eines Holzschuppens in die Straße "Busengraben" gerufen. Dort war aus bislang unbekannter Ursache ein Holzschuppen mit Brennholz in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit insgesamt 47 Mann im Einsatz.

Emmendingen: Rücksichtsloser Mercedes Fahrer am Fußgängerüberweg

Am Samstagnachmittag, um 15.00 Uhr, kam es am Fußgängerüberweg in der Karl-Friedrich-Straße, in Höhe des Gasthauses Fuxxen, zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein 8-jähriger Junge wollte den Fußgängerüberweg überqueren, als vom angrenzenden Parkplatz ein Mercedes auf die Fahrbahn fuhr und den Fußgängerüberweg passierte. Der Junge blieb geistesgegenwärtig stehen und konnte so einen Zusammenstoß verhindern. Die Polizei sucht für diesen Vorfall etwaige Zeugen. Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

Revierbereich Emmendingen: Trunkenheitsfahrt endete im polizeilichen Gewahrsam

Am Samstagmorgen, gegen 04.05 Uhr, fiel einem Autofahrer auf der Strecke von Kenzingen in Richtung Emmendingen ein Fiat Punto auf, der augenscheinlich in Schlangenlinien unterwegs war. Die verständigte Polizei versuchte den Fahrzeugführer mittels Blaulicht und eingeschaltetem Haltedisplay anzuhalten, was er jedoch zunächst ignorierte. Erst im Bereich von Köndringen konnte der Fiat Fahrer angehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle verhielt sich der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann aus dem Elsass unkooperativ und versuchte sich der polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Er musste mit Zwang zum Polizeirevier gebracht werden, wo ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Anschließend kam er in die Gewahrsamseinrichtung, um seinen Rausch auszuschlafen.

Bereich Teningen: Spiegelstreifer auf der Autobahnbrücke - Zeugen gesucht

Am Freitag (07.12.18) kam es gegen 15.10 Uhr auf der Autobahnbrücke der K 5114, zwischen Teningen und Riegel, zu einem Spiegelstreifer zwischen einem Audi A 3 und einem Audi A 5. Zur Klärung der genauen Unfallumstände sucht die Polizei Zeugen des Unfallgeschehens. Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

