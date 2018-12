POL-FR: Steinen: Unfall im morgendlichen Berufsverkehr

Freiburg (ots) - Zu einem Auffahrunfall mit einer verletzten Person kam es am heutigen Montag, gegen 07.15 Uhr auf der B317 beim Kreisverkehr in Steinen. Ein 59jähriger Peugeot-Fahrer fuhr von Lörrach in Richtung Schopfheim und verlangsamte seine Fahrt kurz vor dem Kreisverkehr. Der 51 Jahre alte Fahrer eines nachfolgenden Mercedes-Sprinters fuhr nach bisherigen Erkenntnissen aus Unachtsamkeit auf den Peugeot auf. Hierdurch wurde der Fahrer des Peugeot leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro. Der Verkehr musste während der Bergung der Fahrzeuge und der Unfallaufnahme in Richtung Schopfheim kurzzeitig im Bereich Lörrach-Entenbad abgeleitet werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

