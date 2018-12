POL-FR: Steinen: Unfallflucht im Begegnungsverkehr - weißer Kleinwagen gesucht

Freiburg (ots) - Am Samstag gegen 18.15 Uhr befuhr ein BMW-Fahrer die Kreisstraße von Steinen-Hüsingen in Richtung Steinen-Höllstein. Kurz vor dem Ortseingang Höllstein soll ihm ein weißer Kleinwagen entgegengekommen sein, welcher auf die linke Fahrbahnseite kam. Es kam zu einem seitlichen Streifvorgang, bei welchem der BMW erheblich beschädigt wurde. Der Sachschaden liegt bei etwa 3000 Euro. Der unbekannte Fahrer des weißen Kleinwagens entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Hüsingen. Der Polizeiposten Steinen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht aufgenommen.

