POL-FR: Weil am Rhein: Auto prallt gegen Baum - Fahrzeugführer alkoholisiert

Freiburg (ots) - Am Sonntag gegen 02.15 Uhr ereignete sich auf der B3 zwischen Weil am Rhein und Haltingen ein Verkehrsunfall. Ein 20jähriger Toyota-Fahrer kam hierbei, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen eine Straßenlaterne und gegen einen Baum. An einer Leitplanke wurde das Auto dann abgewiesen und überschlug sich. Der leichtverletzte Fahrer musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro.

