POL-FR: Schopfheim: Unfallflucht - zwei Pkw beschädigt

Freiburg (ots) - Von Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr, kam es in der Feldbergstraße zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte bei der Vorbeifahrt zwei am Straßenrand geparkte Pkw. Hierdurch entstand an einem BMW etwa 2000 Euro Schaden und an einem Toyota etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/66698-0, sucht Zeugen.

