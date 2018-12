POL-FR: Steinen: Einbruch in Firmengebäude

Freiburg (ots) - Von Freitagabend bis Samstagmorgen wurde in eine Firma in der Siemensstraße in Steinen eingebrochen. Es wurde eine Türe aufgehebelt und der Bürobereich durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwei Laptops entwendet. Der Diebstahlsschaden liegt bei etwa 2000 Euro.

Der Polizeiposten Steinen, Tel. 07627/97025-0, bittet um Hinweise von Zeugen.

