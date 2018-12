Freiburg (ots) - Bereich: Landkreis Lörrach

Am Freitag, 07.12.2018, in der Zeit zwischen 15:20 Uhr und 24:00 Uhr, kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Weil am Rhein zu insgesamt vier Wohnungseinbruchsdiebstählen.

1. Weil am Rhein, Stadtgebiet

So kletterte unbekannte Täterschaft in der Danziger Straße, in Weil am Rhein, auf den Balkon einer Wohnung, hebelte die Balkontür auf und gelang somit in diese. Nach Durchwühlen mehrerer Schubfächer, wurde Modeschmuck von geringem Wert entwendet.

2. Bad Bellingen

Hier wurde die Glastür eines Wintergartens einer Doppelhaushälfte in der Schlossstraße in Bad Bellingen aufgehebelt. In dem Haus wurden diverse Schubläden durchsucht. Anschließend wurde in die angrenzende Doppelhaushälfte eingebrochen. Die Höhe des Diebstahlschadens ist momentan noch nicht bekannt.

3. Efringen-Kirchen

Im Dichleweg in Efringen-Kirchen wurde das Balkonfenster einer Wohnung aufgehebelt und anschließend sämtliche Räumlichkeiten der Wohnung durchsucht. Abschließend verließen die Täter die Wohnung wieder über die Balkontür. Auch hier ist die Wert des Diebesgutes noch nicht bekannt.

4. Kandern, Ortsteil Wollbach

Dort wurde das Fenster einer Einliegerwohnung im Maiacker in Wollbach zerschlagen. Hierdurch gelangten die Täter in die Wohnung. Danach wurden alle Schubläden durchwühlt und teilweise aus den Schränken gezogen. Entwendet wurden mehrere Silbermünzen und eine Goldkette mit einem runden, lilafarbenen Stein. Der Diebstahlsschaden beträgt hier mehrere Hundert Euro.

Das Polizeirevier Weil am Rhein bittet in allen Fällen um sachdienliche Hinweise. Wer Angaben zu diesen Sachverhalten machen kann oder verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zeitraum machen konnte, sollte sich bitte unter Tel. 07621/9797-0 mit dem Polizeirevier in Weil am Rhein in Verbindung setzen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell