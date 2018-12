POL-FR: Zwei Körperverletzungen in Neustadt u. in St. Märgen

Freiburg (ots) - Bereich: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Titisee-Neustadt

Am Sonntag, 09.12.2018, 04:00 Uhr, wurde in der Salzstraße in Neustadt ein 22jähriger Mann nach seinen Angaben grundlos von mehreren jungen Männern geschlagen/getreten. Er erlitt verschiedene Prellungen und nach ersten Erkenntnissen einen Bruch des Nasenbeins. Er konnte die Täter lediglich als drei oder vier junge Männer, vermutlich südeuropäischer Herkunft, beschreiben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Titisee-Neustadt unter Tel. 07651 93360 in Verbindung zu setzen.

St. Märgen

Am Sonntag, 09.12.2018, 03:20 Uhr, gerieten auf einer Nikolausparty in der Schwarzwaldhalle in St. Märgen ein 29jähriger und ein 25jähriger Mann aus unbekannter Ursache aneinander. Der jüngere Mann erlitt Verletzungen im Gesicht und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei war zur Trennung der Kontrahenten mit mehreren Streifen vor Ort.

RTN/HjS u. Oß/FLZ

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell