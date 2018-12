Freiburg (ots) - Breitnau - Mantikkurve / Montag 10.12.2018, 05.00 Uhr, ein LKW fährt auf der B-31 in Fahrtrichtung Freiburg. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kippt der Anhänger auf Höhe der Mantikkurve nach rechts um. In der Folge wird dann auch die Zugmaschine umgeworfen. Die Ladung landete zum großen Teil auf dem Grünstreifen. Durch die Polizei wurde für den bergwärts und talwärts fahrenden Verkehr die Vorbeifahrt an der Unfallstelle sichergestellt. Eine Fachfirma ist beauftragt die Ladung zu bergen. Der LKW hat nach bisherigem Erkenntnisstand Belüftungsbauteile geladen. Die Sicherung dauert vermutlich noch bis mindestens 12.00 Uhr. Durch die Freiwillige Feuerwehr Hinterzarten wurde der Inhalt des LKW-Dieseltanks abgepumpt. Ob es durch auslaufenden Dieselkraftstoff zu Umweltbeeinträchtigungen gekommen ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach bisherigem Ermittlungsstand entstand ein Schaden von mindestens 100.000 Euro (Fahrzeug- und Ladungsschaden).

