POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Sachbeschädigung

Aalen (ots) - Bühlerzell: Unfall im Begegnungsverkehr

Eine 77-jährige Autofahrerin, die am Montag gegen 17 Uhr mit ihrem Fiat die K 2627 von Grafenhof in Richtung Kammerstadt befuhr, hielt nach der Abzweigung Mangoldshausen am Ausgang einer leichten Rechtskurve ihre Fahrbahnseite nicht ein und streifte den entgegenkommenden Pkw eines 33-jährigen BMW-Lenkers, der trotz Ausweichens in das Bankett die Kollision nicht mehr verhindern konnte. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Crailsheim: Sachbeschädigung in Sporthalle

Zwischen Montagspätnachmittag und Dienstagfrüh wurde in der Hirtenwiesenhalle eine Tür eines Umkleideraumes durch massive Gewalteinwirkung eingetreten. Im Duschraum wurde die Tür der Toilette herausgebrochen und die Blende einer Steckdose beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 700 Euro. Zeugenhinweise auf diese Sachbeschädigungen nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Auffahrunfall

Am Dienstag um 07:25 Uhr befuhr eine 45-jährige Lenkerin eines Ford Fiesta die Goethestraße in Richtung Alter Postweg. An der dortigen Kreuzung musste sie verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 38-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz Vito erkannte dies zu spät und fuhr auf den Fiesta auf. Hierbei wurde die Ford-Fahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 400 Euro.

Mainhardt: Sattelzug streift Gartenzaun

Mit dem Auflieger seines Sattelzuges streifte am Dienstag um kurz vor 9 Uhr ein 38-Jähriger einen Gartenzaun in der Straße Im Seetal. Am Zaun entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro, am Auflieger liegt der Schaden bei etwa 200 Euro.

Michelfeld: PKW prallt nach Unfall gegen Scheune

Am Dienstag kam es um kurz nach 8 Uhr in der Haller Straße zu einem Unfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 5800 Euro. Eine 44-jährige VW Caddy-Fahrerin wollte von der Bibersfelder Straße auf die Haller Straße in Fahrtrichtung schwäbisch Hall einbiegen. Hierbei übersah sie einen von links kommenden Mercedes-Benz und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Im weiteren Verlauf wurde der Mercedes gegen eine angrenzende Scheune geschleudert. Sowohl die VW-Fahrerin, als auch die 35-jährige Mercedes-Fahrerin blieben unverletzt.

Gaildorf: Fehler beim Abbiegen

Ein 29 Jahre alter Mitsubishi-Lenker befuhr am Dienstag gegen 6:45 Uhr die Straße Im Wiesengrund in Richtung Einmündung Gaildorfer Straße. An der dortigen Stopp-Stelle hielt er zunächst an und lies den bevorrechtigten Verkehr durchfahren. Beim Wiederanfahren übersah er einen von rechts, aus Richtung Schwäbisch Hall, kommenden BMW einer 22-Jährigen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Dabei wurde die junge Frau offenbar leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

