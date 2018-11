POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Radfahrer erfasst - Unfälle

Aalen (ots) - Michelfeld: Parkenden PKW gestreift und geflüchtet

Am Montag um 11:30 Uhr streifte eine 77-jährige Lenkerin eines VW Golf beim Ausparken aus einer Parklücke in der Daimlerstraße einen daneben stehenden PKW. Nach dem Unfall wurde die Fahrerin auf den Schaden aufmerksam gemacht, entfernte sich anschließend jedoch trotzdem unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Michelfeld: Unfall beim Abbiegen auf die Bundesstraße

Am Montag um 20:15 Uhr wollte eine 72-jährige Lenkerin eines PKW Ford Focus von der Landstraße 1046 nach links auf die Bundesstraße 14 einfahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden PKW Opel Corsa einer 20-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2300 Euro.

Crailsheim: Radfahrer von PKW erfasst

Ein 29-jähriger Radfahrer fuhr am Montag gegen 17:15 Uhr auf dem Fuß-und Radweg der Hardtstraße in Richtung Ludwig-Erhardt-Straße. Ohne auf den Verkehr zu achten fuhr er dort zwischen wartenden Fahrzeugen auf die Straße ein und wurde von einem Mercedes eines 61-jährigen Fahrers erfasst, welcher zu diesem Zeitpunkt von der Hardtstraße auf die Ludwig-Erhardt-Straße abbog. Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Crailsheim: Parkenden PKW beschädigt

Am Samstag zwischen 17:45 Uhr und 20:45 Uhr wurde ein PKW VW Passat, welcher in der Bergwerkstraße abgestellt war, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Vermutlich beim Rangieren wurde der VW beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 700 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

