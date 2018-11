POL-AA: Backnang: PKW contra LKW

Aalen (ots) - Am Montagnachmittag kam es gegen 15:15 Uhr auf der Emmener Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem LKW. Ein 38-jähriger Skoda-Lenker kam aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit einem entgegenkommenden Mercedes-LKW eines 47-Jährigen zusammen. Dabei wurde der Skoda-Fahrer im Fahrzeug einklemmt und musste von der Feuerwehr Backnang befreit werden. Die Feuerwehr Backnang war mit vier Fahrzeugen und 23 Kräften im Einsatz. Der Skoda-Fahrer wurde zusammen mit seiner 7-jährigen Tochter, die glücklicherweise unverletzt blieb, von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt rund 20.000 Euro. Die B14 musste zur Bergung der Fahrzeuge über mehrere Stunden gesperrt werden. Eine örtliche Umfahrung der Unfallstelle wurde von der Straßenmeisterei eingerichtet.

