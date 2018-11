POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall beim Überholen - Auffahrunfall

Aalen (ots) - Crailsheim: Auffahrunfall

Am Montag um 08:30 Uhr wollte ein 38-jähriger VW Passat-Fahrer von der Blaufelder Straße nach links auf ein dortiges Firmengelände abbiegen. Aufgrund Gegenverkehrs musste der VW-Fahrer zunächst anhalten. Ein nachfolgender 60-jähriger Opel Vivaro-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den stehenden VW auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2400 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Überholen

Am Montag um kurz nach 8 Uhr befuhr eine 71-jährige Lenkerin eines Audi A3 die Kreisstraße 2576 von Übrigshausen in Richtung Heimbachsiedlung. In einer unübersichtlichen Linkskurve setzte die Audi-Fahrerin zum Überholen eines vorausfahrenden PKW und eines LKW an. Noch vor Beendigung des Überholvorgangs kam ein PKW Opel Corsa entgegen, so dass es bei Wiedereinscheren zu einem seitlich versetzten Frontalzusammenstoß mit dem Opel kam. Der Opel geriet nach dem Zusammenstoß auf die Gegenfahrbahn und streifte dort noch einen VW Golf einer 56-Jährigen. Anschließend gelang es dem 56-jährigen Opel-Fahrer gegenzulenken und sein Fahrzeug an der rechten Leitplanke zum Stehen zu bringen. Durch Splitter des zerbrochenen Fensters wurde der Opel-Fahrer leicht verletzt. Die Unfallverursacherin und die Golf-Fahrerin blieben unverletzt.

