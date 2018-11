POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Angestellte bei Streitigkeiten schwer verletzt - Oldtimer entwendet - Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Schorndorf: 55-Jährige bei Streitigkeiten schwer verletzt

Vermutlich langandauernde Spannungen zwischen zwei Mitarbeitern eskalierten am Montagmorgen. Ein 53-jähriger Angestellter wurde auch gegen seine Mitarbeiterin handgreiflich. Die 55-jährige Angestellte wurde hierbei schwer verletzt. Ein weiterer Kollege, der sich einmischte und der Frau zur Hilfe kam, hatte wahrscheinlich durch sein Einschreiten noch Schlimmeres verhindert. Die Angestellte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Murrhardt: Vorfahrt missachtet

Einen Sachschaden von insgesamt 6000 Euro verursachte eine 60-jährige Chevrolet Fahrerin am Montagmorgen gegen 7.50 Uhr. Sie fuhr mit ihrem Pkw auf der Robert-Frank-Straße stadteinwärts und wollte nach links in die Sulzbacher Straße einbiegen. Hierbei übersah sie den von rechts kommenden Pkw, Hyundai und kollidierte mit diesem. Verletzt wurde niemand.

Fellbach: Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Montag 11 Uhr bis 11:30 Uhr wurde ein in der Remstalerstraße am Fahrbahnrand geparkter Pkw, VW Tiguan, durch einen bislang unbekannten Pkw Lenker beschädigt. Der Verursacher flüchtete und hinterließ ca. 1000 Euro Sachschaden. Zeugen, die Hinweise auf den Geflüchteten machen können, der vermutlich mit einem weißen Auto den Schaden verursachte, sollen sich bitte bei der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 melden.

Remshalden: 18 Meter Zaun abgerissen

Ein kurioser Unfall ereignete sich am Montag gegen 07:00 Uhr in der Günther-Irmscher-Straße. Ein 53-jähriger Lkw Fahrer fuhr vom rechten Fahrbahnrand aus an. Hier schwenkte das Vehikel aus und verhakte sich am angrenzenden Zaun. Zwei geparkte Pkw wurden durch die hinterhergezogenen Zaunteile beschädigt. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 4500 Euro.

Weinstadt-Endersbach: Einbruch in KiTa

Ein unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Freitag, 16:30 Uhr und Montag, 6:30 Uhr Zugang zu einer Kindertagesstätte in der Pestalozzistraße. Dort durchsuchte der Eindringling ein Büro. Ob Wertgegenstände entwendet wurden, ist noch unklar. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen rund um die KiTa gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei in Waiblingen unter Telefon 07151 950-422.

Waiblingen: PKW überschlägt sich

Eine 24 Jahre alte VW-Lenkerin kam am frühen Montagmorgen gegen 6:00 Uhr an der Ausfahrt Waiblingen Mitte der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart von der Fahrbahn ab. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug und beschädigte eine Leitplanke. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die junge Frau wurde bei dem Unfall verletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Weinstadt-Großheppach: Gullydeckel angehoben

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Sonntag in der Westendstraße vier aufeinanderfolgende Gullydeckel angehoben und so platziert, dass sie aus der Fahrbahn ragten. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer erkannte die Gefahr und verständigte die Polizei.

Die Polizei Weinstadt bittet nun um Hinweise zu dem oder den Tätern unter Telefon 07151 65061.

Waiblingen-Hohenacker: Porsche-Oldtimer entwendet

Diebe haben sich zwischen Sonntag, 17:00 Uhr und Montag, 7:00 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Autowerkstatt in der Kriegsbergstraße verschafft. Dort entwendeten die Einbrecher zwei Oldtimer der Marke Porsche Modell 911, einen Tresor, sowie weiteres Bargeld. Anwohner hörten in der Nacht das Geräusch eines Lkw, weshalb vermutet werden kann, dass die Oldtimer aufgeladen und so abtransportiert wurden.

Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 07151 950-0.

Winnenden: Aufgefahren beim Abbiegen

Beim Abbiegen von der Brückenstraße in die Waiblinger Straße ist am Montag gegen 7:30 Uhr musste ein 32-jähriger VW-Lenker sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 62-jähriger Ford-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.000 Euro.

