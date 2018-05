POL-MG: Versuchter Firmeneinbruch Dauner Straße

Mönchengladbach (ots) - Am Mittwochmorgen wurde festgestellt, dass Unbekannte in der Nacht zuvor versucht hatten, in eine auf der Dauner Straße ansässige Firma einzubrechen.

Sie hatten zunächst an einem Fenster gehebelt. Als es nicht gelang, dieses zu öffnen, schlugen sie eine Fensterscheibe ein, konnten aber wegen einer zusätzlichen Sicherung letztlich nicht in das Objekt einsteigen.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere über beobachtete verdächtige Personen oder Fahrzeuge, bitte an die Polizei unter Telefon 02161-290.(jl)

