POL-OG: Gaggenau - Gut gesicherte Gartenhütte

Gaggenau (ots) - Die in einer Gartenhütte installierte Alarmanlage auf einem Grundstück der Schubertstraße hat in den heutigen frühen Morgenstunden einen unerwünschten Besucher in die Flucht geschlagen. Der Einbrecher wurde kurz nach dem gewaltsamen Öffnen einer Tür des Schuppens durch die auslösende Anlage in die Flucht geschlagen. Entwendet wurde nichts, der Sachschaden beträgt rund 100 Euro.

/pb

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell