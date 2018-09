POL-OG: Mahlberg - Verletzt aufgefunden

Mahlberg (ots) - Was genau zu den Verletzungen eines 38 Jahre alten Mannes führte, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Fest steht bislang, dass Zeugen den Nachtschwärmer in den frühen Freitagmorgenstunden auf einem Wirtschaftsweg parallel der B 3 in der Nähe des Wohngebiets `Im Gehren´ verletzt gefunden hatten. Er lag teils unter einem Motorroller, wobei nicht abschließend geklärt ist, ob er der Fahrer oder vielleicht auch der Sozius eines noch Unbekannten war. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell