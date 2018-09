POL-OG: Ohlsbach - Im Bach gelandet

Ohlsbach (ots) - Die Ausfahrt eines Autofahrers endete am Donnerstagabend im Dorfbach. Er befuhr gegen 19.30 Uhr die L 99 von Ortenberg in Richtung Ohlsbach, als der BMW-Lenker in einer lang gezogenen Linkskurve von der Fahrbahn abkam und etwa 1,5 Meter unterhalb der Fahrbahn im Bachbett zum Stehen kam. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein Atemalkoholtest attestierte ihm einen Wert von über 1,5 Promille. Nach Auswertung der im Anschluss erhobenen Blutprobe erwartet ihn eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

/ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell