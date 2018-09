POL-OG: Gaggenau, Kuppenheim - Rettungswagen ausgebremst

Gaggenau (ots) - Ein noch unbekannter Autofahrer hat am frühen Donnerstagabend die Besatzung eines Rettungswagens auf der B 462 auf Höhe der Ausfahrt nach Kuppenheim-Oberndorf durch ein gefährliches Fahrmanöver gefährdet. Kurz darauf wurde das deutlich erkennbare Fahrzeug der Helfer von dem Gesuchten überholt und diese gegen 18.50 Uhr auf Höhe des Sportplatzes Bad Rotenfels durch eine Vollbremsung des Mannes dazu genötigt, bis zum Stillstand abzubremsen. Was den Autofahrer zu den gefährlichen Manövern bewogen haben mag ist noch unklar. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau erhoffen sich trotz guter Ermittlungsansätze Hinweise möglicher Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225 98887-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

