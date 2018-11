POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten und einige Auffahrunfälle, Diebstähle und Sachbeschädigung

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Unfallfluchten

Vermutlich der Fahrer eins größeren Fahrzeuges bzw. Lkw beschädigte am Montag zwischen 12 Uhr und 23.15 Uhr einen VW, der in einer Parkbucht in der Lorcher Straße abgestellt war. Der VW wurde an der kompletten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Buchstraße beschädigte der Fahrer eines Audis einen dort parkenden Mercedes. Der Fahrer entfernte sich am Montag gegen 15.45 Uhr unerlaubt und hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Spiegelglas entwendet

Ein Dieb entwendete am Montag zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr das Spiegelglas des Außenspiegels an der Fahrerseite eines Opels. Der Pkw stand in diesem Zeitraum in der Gutenbergstraße. Hinweise auf den Dieb nimmt auch hier das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Feuerwehreinsatz

Die Feuerwehr sowie Polizei rückten am frühen Dienstagmorgen gegen 2.15 Uhr in die Straße Höferlesbach aus. Dort glimmte ein Holzbalken an der Außenfassade eines Gebäudes. Die Ursache hierfür konnte bislang noch nicht gefunden werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schwäbisch Gmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 55-Jähriger befuhr am Montagabend mit seinem VW die L1159 von Straßdorf Richtung Rechberg. Dabei wurde er im Bereich einer scharfen Kurve wohl vom Gegenverkehr geblendet und kam bei Regen von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte er gegen eine Mauer, die unbeschädigt blieb. Der Schaden am VW beläuft sich hingegen auf etwa 5000 Euro. Dieser musste abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd: Scheibe eingeworfen

Ein Unbekannter warf zwischen Sonntag, 20.30 Uhr und Montag, 9.30 Uhr mit einem Wackerstein eine Scheibe eines Peugeots ein, der in der Jagststraße abgestellt war. Es entstanden hierdurch mehrere hundert Euro Schaden. Entwendet wurde nichts.

Heubach: Unfallflucht

Rund 2500 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Verursacher am Montag an einem VW. Vermutlich streifte er zwischen 8.40 Uhr und 10.50 Uhr beim Abbiegen von der Bargauer Straße in die Rechbergstraße das parkende Fahrzeug. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Aalen: Unfall beim Einfahren

Beim Einfahren von einem Parkplatz auf die Hofherrnstraße kollidierte eine 24-jährige Ford-Lenkerin am Montag gegen 18.30 Uhr mit dem VW eines 67-Jährigen. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Sonntagvormittag und Montagmittag wurde an einem geparkten Pkw Toyota, der in der Hannah-Arendt-Straße abgestellt war, die Beifahrerscheibe eingeschlagen und Bargeld entwendet. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 200 Euro beziffert. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen-Wasseralfingen: Unfall aus Unachtsamkeit

Einen Schaden von ca. 4000 Euro verursachte ein 51-jähriger Audi-Lenker, als er am Montag, gegen 15.40 Uhr beim Rückwärtsausparken einen geparkten Opel Insignia beschädigte, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Bismarckstraße abgestellt war.

Auffahrunfälle im Bereich Aalen

Auf der B 29 ereignete sich am Montag gegen 17.10 Uhr auf Höhe Industriegebiet West ein Auffahrunfall, bei dem ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Eine 42-jährige Skoda-Lenkerin war aus Unachtsamkeit auf den verkehrsbedingt haltenden 42-jährigen Mazda-Lenker aufgefahren.

7000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 16 Uhr ereignete. Eine 52-jährige Opel-Lenkerin hatte wohl das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt, als sie die Rampe vom oberen Parkdeck eines Einkauf-Centers befuhr und auf den Nissan eines 55-Jährigen prallte, der verkehrsbedingt angehalten hatte, um in die Carl-Zeiss-Straße einzufahren. Durch den Aufprall wurde dessen Fahrzeug auf die Fahrbahn geschoben und kollidierte noch leicht mit einem dort fahrenden 38-jährigen Toyota-Lenker. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung eingeliefert.

Auf der B 29 in Fahrtrichtung Westhausen kam es am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr zu einem weiteren Auffahrunfall. Eine 50-jährige Opel-Lenkerin war kurz vor der Abzweigung Unterrombach auf einen Kleintransporter aufgefahren, der verkehrsbedingt bei stockendem Verkehr anhalten musste. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 8000 Euro beziffert.

Zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen kam es am Montagmorgen gegen 8 Uhr auf der B 19. Ein 34-jähriger Opel-Lenker war von Unterkochen in Richtung Aalen unterwegs, als er aus Unachtsamkeit auf einen 39-jährigen Opel-Lenker auffuhr, der verkehrsbedingt abbremsen musste. Dieser wurde noch auf zwei weitere Fahrzeuge aufgeschoben. 17.000 Euro sind hier die Schadensbilanz. Außer dem Unfallverursacher, der unverletzt blieb, wurden die weiteren drei Fahrzeuglenker leicht verletzt.

Ellwangen: Diebstahl von Mountainbike

Vom Fahrradabstellplatz des Berufsschulzentrums in der Berliner Straße wurde am Montag ein blaues Mountainbike der Marke Cube Curve Pro entwendet, das zwischen 13.15 Uhr und 13.45 mit einem Kettenzahlenschloss gesichert dort abgestellt war. Das Rad hat einen Wert von ca. 500 Euro.

Bopfingen: Auffahrunfall

Um zwei Fußgängern das Überqueren der Bahnhofstraße zu ermöglichen, bremste ein 52-jähriger Daimler-Lenker am Montag gegen 13.35 Uhr sein Fahrzeug ab. Eine nachfolgende 50-jährige Hyundai-Lenkerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert.

