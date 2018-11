POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 18-Jähriger auf Parkplatz überfallen - Exhibitionist belästigte zwei Kinder - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Schorndorf: Unfallflucht

Ein unbekannter Autofahrer fuhr am Montagnachmittag in der Silcherstraße bei einer dortigen Hofeinfahrt gegen einen Mauerstein und riss diesen aus der Verankerung. Anschließend flüchtete der Verursacher und hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Wer Hinweise zum Unfall geben kann, der sich zwischen 13 Uhr und 16 Uhr ereignete, sollte sich bitte bei der Schorndorfer Polizei unter Tel. 07181/2040 melden.

Fellbach: Lkw fährt auf Pkw auf

Am Montag gegen 15:15 Uhr ereignete sich auf der Schorndorfer Straße in Fahrtrichtung Waiblingen auf Höhe eines Möbelhauses ein Auffahrunfall. Ein 37-jähriger Mercedes-Lenker musste an der dortigen Ampel verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 34-jähriger Lkw Lenker erkannte dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8000 beziffert.

Aspach: Auto gestreift

Einen Schaden von ca. 7000 Euro verursachte ein 71-jähriger Golf Fahrer. Der Pkw Lenker fuhr am Montag gegen 11:45 Uhr auf der Heilbronner Straße an einem stehenden Citroen vorbei, aus welchem Fensterelemente ausgeladen wurden. Hierbei streifte der Pkw Lenker den Citroen beim Vorbeifahren.

Oppenweiler: Überfall auf Parkplatz

Ein 18-jähriger Mann wurde am Montagabend Opfer eines Überfalls. Der Geschädigte befand sich gegen 21.40 Uhr auf dem Parkplatz des Schlosshofes, als er von drei fremden Männern angegangen wurde. Zwei von denen hielten den 18-Jährigen umgehend am Arm fest, während ein Dritter mit einem Messer bewaffnet das Opfer bedrohte und Geld forderte. Der 18-Jährige wurde auch geschlagen und mit dem Messer leicht an der Hand verletzt. Als sich das Opfer daraufhin zur Wehr setzte, gingen die Täter ohne Beute flüchtig. Die drei Unbekannten waren ca. 18 Jahre alt, zwischen 160 cm und 170 cm groß und dunkelhäutig. Sie trugen alle einen schwarzen Kapuzenpulli und schwarze enganliegende Hosen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer die Tat beobachten konnte oder bei der Identifizierung der drei Tatverdächtigen behilflich sein kann, sollte sich bitte unter Tel. 07151/9500 melden.

Backnang: Exhibitionist im Schwimmbad

Ein bislang unbekannter Mann entblößte sich im Schwimmbad Wonnemar in der Martin-Dietrich-Allee vor den 11 und 12-jährigen Mädchen. Er hatte an die Umkleidekabine der beiden Mädchen geklopft. Als diese die Türöffneten, hatte er sich entblößt vor die Mädchen gestellt. Zuvor habe er auch im dortigen Sprudelbad seinen Penis vorgezeigt. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr. Die Kriminalpolizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die sich zu dieser Zeit im Schwimmbad aufgehalten haben und Angaben zum Vorfall machen können oder auch selbst Geschädigt sind, sollen sich bitte bei der Kripo in Waiblingen unter Tel. 07151/9500 melden.

Waiblingen: Auffahrunfälle

Ein 24 Jahre alter VW Polo-Fahrer befuhr am Montag kurz nach 13:00 Uhr die Ruhstraße. An einem Zebrastreifen ließ er Fußgänger die Straße überqueren und bremste hierfür sein Fahrzeug ab. Eine nachfolgende 67-jährige Nissan-Lenkerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Polo auf. Bei dem Zusammenstoß wurde der junge Mann leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 2.500 Euro.

Kurz vor 15:00 Uhr kam es am Montag in der Straße Alter Postplatz gegenüber des Landratsamtes in Richtung Bahnhofstraße ebenfalls zu einem Auffahrunfall. Ein 38-jähriger Ford-Lenker fuhr hier auf einen vor ihm befindlichen BMW einer 73-Jährigen auf. Insgesamt entstand dabei Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Auch in der Neckarstraße kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Unfall. Die beiden Unfallbeteiligten befuhren die Neckarstraße in Waiblingen-Hegnach in Fahrtrichtung Ludwigsburg. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr am Ortseingang Hegnach musste ein 48 Jahre alter Toyota-Lenker wegen Rückstaus sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Eine nachfolgende 58-jährigeHyundai-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Toyota auf. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro

Korb: Parkrempler

Eine 54 Jahre alte Mercedes-Fahrerin beschädigte beim Einfahren in eine Parklücke im Finkenweg am Montag kurz nach 19:00 Uhr einen dort geparkten PKW der Marke Mercedes. Dadurch entstand an beiden Fahrzeugen jeweils ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Winnenden: Zusammenstoß beim Abbiegen

10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls auf der K1914voin Montagabend. 18:00 Uhr. Ein 30 Jahre alter Passat-Lenker wollte aus Richtung Hertmannsweiler kommend nach links Richtung Bürg abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Daimler eines 61-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß.

Winnenden: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Eine schwangere 27-Jährige verlor am Montag kurz vor 20 Uhr in der Ringstraße auf der Höhe der Einmündung zur Gerberstraße die Kontrolle über ihren BMW fuhr auf einen vor ihr fahrenden Wagen der Marke Skoda auf. Der Skoda wurde durch den Aufprall auf zwei weiteren vorausfahrenden Autos aufschoben. Die schwangere Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 11.000 Euro.

