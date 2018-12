POL-FR: Umkirch - Schlägerei

Freiburg (ots) - Umkirch - Gleich mit mehreren Streifenwägen und der Hundestaffel musste die Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einer Diskothek in Umkirch ausrücken. Gemeldet war eine Massenschlägerei. Tatsächlich war es zunächst in und im weiteren Verlauf vor der Diskothek zu tumultartigen Streitigkeiten gekommen, in deren Verlauf auch Gläser geworfen wurden. Hierbei wurde eine junge Frau getroffen und nicht unerheblich im Gesicht verletzt. Die Tatverdächtigen konnten von der Polizei Breisach ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich hierbei um Schweizer Staatsbürger. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiposten March übernommen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-111

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell