Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 021219-1073: Angeblicher Microsoft-Mitarbeiter ergaunert Geld

Gummersbach (ots)

Einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter hat ein 78-Jähriger aus Gummersbach seine Kontodaten anvertraut - mit dem Ergebnis, dass der Unbekannte Geldüberweisungen in Auftrag gab. Der Geschädigte hatte am Freitagmittag (29. November) den Anruf eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters erhalten. In englischer Sprache teilte ihm der Unbekannte mit, dass sein Computer Opfer eines Hacker-Angriffs geworden sei. Weil dem 78-Jährigen in den Tagen zuvor auf seinem Computer immer wieder Warnhinweise angezeigt wurden, die auf Schadsoftware hinwiesen, schenkte er dem Unbekannten Glauben und gewährte ihm mittels einer Fernwartungssoftware Zugang zu seinem Rechner. Auch als der Fremde die Zugangsdaten zu seinem Online-Konto verlangte, schien dem Senior das noch schlüssig. Kurze Zeit später musste er jedoch feststellen, dass der Mann mehrere Überweisungen in Auftrag gegeben hatte. Immer wieder schaffen es Betrüger als angebliche Microsoft-Mitarbeiter sich Zugang zu dem Computer fremder Menschen zu verschaffen. Bei einem solchen, in der Regel englischsprachigen Anruf, legen Sie am besten sofort auf. Auf keinen Fall sollten Sie fremden Personen Zugang zu Ihrem Computer gewähren oder gar Kennwörter herausgeben.

