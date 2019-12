Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 031219-1079: Einbrecher kamen zur Tageszeit

Wipperfürth (ots)

Zwei Handys, ein Laptop, eine Spielekonsole und eine Kaffeemaschine haben Einbrecher am Montag (2. Dezember) in der Neyesiedlung erbeutet. Zwischen 07.45 und 13.45 Uhr schlugen die Täter ein Küchenfenster an einem Einfamilienhaus im Emma-Horion-Weg ein. Das entriegelte Fenster nutzten sie anschließend als Zugang zum Haus. Dort fielen ihnen bei der Durchsuchung des Hauses die genannten Geräte in die Hände, mit denen sie unerkannt entkommen konnten. Haben Sie im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Dann melden Sie sich bitte bei der zentralen Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

