Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 031219-1081: Mit Auto in Polizeiwagen gerollt - Blutprobe

Reichshof (ots)

Weil ein alkoholisierter Autofahrer am Montagabend (2. Dezember) mit seinem Wagen gegen einen Streifenwagen rollte, war anschließend eine Blutprobe fällig. Gegen 21.30 Uhr hatte eine Streifenwagenbesatzung auf der Hauptstraße in Reichshof-Denklingen einen 46-jährigen Autofahrer angehalten. Während die Beamten noch auf den Wagen zugingen, rollte dieser auf leichtem Gefälle rückwärts gegen den stehenden Streifenwagen. Ein Alkoholvortest zeigte bei dem Mann einen Wert von über 0,8 Promille an, so dass eine Blutprobenentnahme erfolgte. An den Autos entstand geringer Schaden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell