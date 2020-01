Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit Flucht - Unbekannter fährt Schranke am Krankenhaus an

(kup) In der Zeit zwischen Donnerstag (23.1.), um 12.00 Uhr und Freitag, um 10.30 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen eine Schranke am Parkplatz für die Warenannahme des Herforder Klinikums. Der Unbekannte touchierte die Schranke so, dass die Verankerung beschädigt wurde. Frische Unfallspuren am Halterungskasten lassen darauf schließen, dass es sich um ein dunkles Fahrzeug gehandelt haben muss. Statt sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei in Herford unter 05221 - 888 0.

