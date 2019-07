Polizei Wuppertal

POL-W: W Räuberischer Diebstahl mit zwei jugendlichen Tatverdächtigen

Wuppertal (ots)

Am 09.07.2019 gegen 13:30 Uhr, entwendeten ein 15- und 19- jähriger Ladendieb aus einem Geschäft auf der Straße Wall in Wuppertal-Elberfeld ein T-Shirt. Eine aufmerksame Verkäuferin bemerkte dies und verständigte den Ladendetektiv des Geschäftes, welcher die beiden Diebe noch vor dem Geschäft antraf und zur Rede stellte. Daraufhin versuchten die Beiden zu flüchten und sich dem Ladendetektiv mittels Schlägen und Kopfstößen zu entziehen. Der Ladendetektiv konnte sie jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 15- jährige wurde anschließend in die Obhut seiner Mutter übergeben. Ein Ermittlungsverfahren gegen die beiden Minderjährigen wurde eingeleitet. (weit)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell