Polizei Wuppertal

POL-W: SG Mordfall in Solingen bei Aktenzeichen ´"XY...ungelöst"

Wuppertal (ots)

Zwischen dem 28.03.2010 und dem 30.03.2010, kam es in Solingen zu einem Mord auf der Straße am Neumarkt. Monica Byrne, eine 63-jährige Frau aus England, die in Solingen lebte, wurde in ihrer Wohnung tot aufgefunden. Der Mörder konnte den Ermittlern bisher nicht ins Netz gehen. Am 10.07.2019 wird der Fall neu aufgerollt und in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" gezeigt. Der Sachverhalt und die bekannten Hintergründe werden von einem an der Ermittlungsarbeit beteiligten Kriminalisten aus Wuppertal erläutert. Die Polizei verspricht sich von der Ausstrahlung neue Hinweise, die zur Erhellung der Tat beitragen. Während und nach der Sendung gibt es die Möglichkeit im Studio oder unter einer Hinweisnummer im Polizeipräsidium Wuppertal Informationen weiterzugeben. Die Erreichbarkeiten werden während der Sendung bekannt gegeben. (sw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell