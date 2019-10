POL-NI: Sachbeschädigung auf Kirchengelände

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Bad Nenndorf

(He.) In den Abendstunden bzw. Nachtstunden vom 15.10.19 auf den 16.10.19 zwischen 18:00 Uhr und 09:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung unterhalb der Godehardi Kirche in Bad Nenndorf. Auf der Grünflache unter dem Denkmal wurde 2 Lampen sinnlos und mutwillig umgetreten oder gestoßen. Die Lampen dienten der Ausleuchtung des Weges zum dortigen Denkmal. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 200 Euro. Da es in letzter Zeit vermehrt zu Sachbeschädigungen kommt bitte die Polizei Bad Nenndorf, eventuelle Zeugen, ihre Beobachtungen bei Straftaten der Polizei zu melden. Telefonnummer Polizei Bad Nenndorf, 05723-94610.

