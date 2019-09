Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - 57-jähriger Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Bad Bentheim (ots)

Am Dienstagabend ist es auf der Rheiner Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 57-jähriger Fußgänger zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu.

Ein 53-jähriger Mann fuhr gegen 20:40 Uhr mit seinem Auto die Rheiner Straße aus Gildehaus kommend in Richtung Schüttorf. In Höhe der dortigen Tankstelle überquerte der Fußgänger die Fahrbahn in Richtung Schloßparkcenter und wurde dabei von dem Auto des 53-jährigen Mannes aus Bad Bentheim erfasst.

Durch den Zusammenstoß erlitt der 57-jährige Fußgänger aus Bad Bentheim lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Auto entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

