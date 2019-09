Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Autos aufgebrochen

Haren (ots)

Unbekannte Täter haben gestern Abend an der Hemsener Straße gleich zwei Autos aufgebrochen. Die beiden PKW standen zwischen 17:00-20:45 Uhr an einem Verbindungsweg zum Spiekweg. An den Fahrzeugen wurde jeweils ein Fenster der Beifahrerseite eingeschlagen. Aus einem Auto entwendeten die Täter diverse Angelsachen. Aus dem zweiten Fahrzeug wurden keine Gegenstände entwendet.

Die Höhe des Gesamtschadens wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

