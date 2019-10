Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landesbergen-Unfallflüchtiger beschädigt Mauer

Nienburg (ots)

(BER)In der Zeit zwischen Montagabend, 14.10.2019, 18.00 Uhr und Dienstagmorgen, 09.00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eine Mauer an der Einmündung der Feldstraße in die Heidhäuser Straße. Aufgrund der vorgefundenen Beschädigungen sowie einer Anzahl von offenbar beim Aufprall verlorenen Radmutterkappen geht die Polizei davon aus, das es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lkw oder eine landwirtschaftliche Maschine gehandelt haben musste. Hinweise auf einen möglichen Verursacher bitte an die Polizei in Stolzenau unter 05761/92060.

