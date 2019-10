Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- 38-jähriger entwendet Handy und Bargeld

Nienburg (ots)

(BER)Am Dienstagabend, 15.10.2019, gegen 22.40 Uhr, wurde die Nienburger Polizei darüber informiert, dass auf dem Parkplatz einer Spielhalle an der Verdener Straße ein Dieb festgehalten würde. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei hatte ein 38-jähriger Mann aus Neustadt am Rübenberge kurz zuvor versucht, ein IPhone zu verkaufen. Dazu hatte er sich an einen Nienburger gewandt, der mit seinem Cabriolet auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurantes an der Celler Straße stand. Im Laufe des Gespräches entdeckte der Täter, dass der Fahrer Bargeld in seinem Schoß liegen hatte, ergriff das Geld und flüchtete. Der Geschädigte machte sich umgehend auf die Suche nach dem Dieb und entdeckte ihn auf dem Parkplatz einer Spielhalle an der Verdener Straße. Nach Angaben des Geschädigten ging der von ihm Angesprochene auf ihn los, so dass er sich körperlich wehren musste. Dabei erlitt der Gelddieb eine leichtere Verletzung. Im Laufe der weiteren Ermittlungen kam heraus, dass der Tatverdächtige das angebotene Handy eine halbe Stunde zuvor vom Beifahrersitz eines anderen Geschädigten entwendet hatte, als er diesem Kleidung zum Verkauf angeboten hatte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Neustädter aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

