Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Schutterwald (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem, im Rahmen eines biologischen Projektes aufgestellten, Hochbeet kam es am vergangenen Freitagabend gegen 20:45 Uhr. Zwei noch unbekannte Jugendliche hatten das Beet, dass sich auf einem Nebengelände einer dort ansässigen Firma in der Straße `Am Kieswerk´ einen Sandhügel hoch gezogen und anschließend über das nicht ungefährliche Steilufer in den See geworfen. Nach der Tat machten sich die nur in Badeshorts gekleideten Tatverdächtigen aus dem Staub. Ob das Beet aus dem See geborgen werden kann, ist derzeit noch nicht klar. Eine installierte Videoüberwachungsanlage bedarf noch weiterer Auswertung durch die Beamten des Polizeipostens Neuried. Zeugen, die Hinweise zur Identität der beiden Unbekannten geben können, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07807 95799-0 an die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Neuried.

