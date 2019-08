Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Baden-Baden, Sandweier (ots)

Nach einer Unfallflucht, vermutlich am späten Dienstagabend, sind die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden nun auf der Suche nach dem Verursacher und möglichen Zeugen. Ein unbekannter Autofahrer rammte, offenbar beim Zurücksetzen, ein an der Einmündung des Akazienwegs in die Sandweierer Straße aufgestelltes Verkehrszeichen. Dieses wurde dabei derart verbogen, dass es in den angrenzenden Radweg hineinragte. Aufgefundene Spuren lassen die Vermutung zu, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen VW Golf gehandelt haben könnte. Hinweise zu Fahrer oder Fahrzeug werden unter der Telefonnummer 07221 680-120 erbeten.

/rs

