Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fußgänger auf Autobahn

Offenburg (ots)

Mehrere Autofahrer meldeten der Polizei am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr einen Fußgänger auf dem Standstreifen der Autobahn zwischen Offenburg und Appenweier. Eine Streife des Verkehrkommissariats Offenburg konnte tatsächlich einen 33 Jahre alten Bulgaren feststellen, der sich auf Schusters Rappen heimwärts in Richtung seines Heimatlandes gemacht hatte. Er wurde in Sicherheit gebracht und von den Beamten darüber aufgeklärt, dass dies nicht erlaubt ist.

/ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell