Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Mit Messer bedroht

Lahr (ots)

In einem Einkaufsmarkt in der Tiergartenstraße wurden am Montag gegen 16 Uhr zwei Mitarbeiterinnen von zwei mutmaßlichen Ladendieben mit einem Messer bedroht. Die beiden Männer, die als circa 40 - 50 Jahre alt und von südländischer Erscheinung beschrieben wurden, waren von den Verkäuferinnen nach einem beobachteten Diebstahl angesprochen worden. Einer der Täter ließ daraufhin noch im Markt eine Tüte mit Diebesgut fallen. Der andere Mann bedrohte beide Frauen mit einem Messer, indem er in ihre Richtung Stichbewegungen vorgenommen haben soll. In der Folge gingen beide Tatverdächtige wie auch die Frauen ins Freie, wo es zu weiteren Bedrohungen mit dem Messer gekommen sein soll, bevor die beiden Männer schlussendlich flüchteten. Die Beamten des Polizeirevier Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder ein möglicherweise benutztes Fahrzeug machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Lahr unter der Telefonnummer 07821 277-0 zu melden. /ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell