Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Sturz durch Bulldogge

Friesenheim (ots)

Bereits am Sonntag kam es in Friesenheim 'In der Kruttenau' zu einem Vorfall mit einer Bulldogge. Diese war nach bisherigen Erkenntnissen freilaufend mit ihrer Besitzerin unterwegs als ein Mann mit seinem Fahrrad und Anhänger, in welchem ein Mischlingshund saß, vorbeifuhr. Die Bulldogge rannte dem Gespann hinterher, sprang in den Anhänger und biss dem Mischling in den Hals. Der Radfahrer kam dabei zu Fall und wurde beim Sturz vom Fahrrad leicht verletzt. Die verständigten Beamten des Polizeirevier Lahr haben die Ermittlungen bezüglich möglicher Verstöße aufgenommen.

