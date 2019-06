Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Elgersweier - Hoher Sachschaden

Offenburg (ots)

Rund 35.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz einer Kollision am Freitagmorgen an der Kreuzung der Carl-Zeiss-Straße zur Kreuzwegstraße. Dort wollte ein 72 Jahre alter Mercedes-Fahrer gegen 9:15 Uhr von der Carl-Zeiss-Straße nach links in die Kreuzwegstraße abbiegen und stieß hierbei mit dem Ford-Transit eines 54-Jährigen zusammen. Verletzt wurde niemand.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell