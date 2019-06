Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, K 5326 - Bordstein gestreift und gestürzt

Hohberg (ots)

Der 62 Jahre alte Fahrer eines Motorrollers hat sich nach einem Sturz am Donnerstagnachmittag eine Schulterverletzung zugezogen. Der Lenker der Vespa war gegen 16:20 Uhr auf der Kreisstraße von Zunsweier nach Diersburg unterwegs. In Höhe eines Kindergartens geriet er auf gerader Strecke zu weit nach rechts, streifte einen dortigen Bordstein und kam nach bisherigen Feststellungen ohne fremdes Zutun zu Fall. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der 62-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Zur Reparatur des Zweirads müssen in etwa 1.000 Euro aufgebracht werden.

/wo

